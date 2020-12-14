كهربا يشارك متابعيه حصوله على لقب نسر مباراة الأهلي والمقاصة

نشر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليقا على حصوله على لقب نسر مباراة اليوم أمام المقاصة.

وغرد كهربا، قائلا: الحمد لله، وقد أشاد جماهير النادي الأهلي بادائه المميز في المباراة، فحقق للفريق ضربة جزاء أدت لهدف أول للنادي الأهلي على نظيره مصر المقاصة احرزه "على معلول"، وسجل الهدف الثاني.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم على منافسه مصر للمقاصة بالهدف الثاني، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة سجل كهربا هدفا مميزا بعد تمريرة رائعة من مجدي أفشة، ولكن للمرة الثانية يرفع حكم الراية محتسبًا الكرة تسللا.

ولكن تدخل الـ VAR ليحتسب الكرة هدفًا ثانيًا للنادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر.

وألغى حكم الفار هدفا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحرمه من التقدم على منافسه مصر للمقاصة.

وتمكن محمد مجدي أفشة من تمرير كرة رائعة انفرد بها محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بحارس مرمى مصر للمقاصة، في الدقيقة 47 من عمر المباراة بعد أن راوغ الحارس وأسكنها الشباك.

وتدخل حكم الـ VAR ليلغي الهدف ويحرم النادي الاهلي من التقدم على مصر المقاصة بهدف ثاني لتستمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعلى جانب اخر، قال أحمد مودي، قائد نادي مصر المقاصة، إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراته أمام الأهلي التي جرت مساء أمس الأحد بالدوري الممتاز.

وأضاف أحمد مودي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أن الفريق الفيومي قدم مباراة جيدة رغم الهزيمة التي مني بها أمام الأهلي، التي تعد منطقية، في ظل الحالة التي يعيشها الفريق الأحمر.

وأكد أحمد مودي، أن هدف الأهلي الثاني الذي حمل توقيع محمود كهربا، غير صحيح ويجب أن يلغى خاصة وأنه سمع صوتًا من خلفه يطالبه بترك الكرة، فتركها ظنا منه أنه زميله بالفريق الفيومي، لكنه تفاجأ أن مجدي أفشة لاعب الأهلي، هو من فعل ذلك ليحصل عليها ويمررها لكهربا الذي وضعها في الشباك بسهولة.

وتابع "سمعت واحد قالي سيبها افتكرته زميلي، لقيته أفشة وخدها، نفس الكلام حصل السنة اللي فاتت مع لاعب من الإنتاج الحربي".