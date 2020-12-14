سمير كمونة: محمد شريف مكسب كبير.. وبانون يتفوق على مدافعي الأهلي

قال سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر ظهر بشكل جيد في مباراته أمام مصر المقاصة، مساء الأحد، بالدوري الممتاز.
وأضاف سمير كمونة ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "الأهلي ظهر بشكل جيد واستطاع تجاوز فرحة التتويج بالثلاثية".
وتابع: "عودة محمد شريف مكسب كبير للأهلي الفترة المقبلة، لأنه لاعب هداف، ويعرف كيف يصل للمرمى من أقصر الطرق، وحالته أفضل من مروان محسن".
وأكمل: "محمد شريف يحظي بثقة موسيماني، لذلك بدأ المدرب الجنوب إفريقي، يعطي له الفرص لأنه الأجهز والأفضل كما أن طريقة لعبة تتناسب مع المدرب".
كما أشاد بالمدافع المغربي، بدر بانون، قائلا: "بدر بانون صفقة ناجحة للأهلي، ويحتاج لمباراتين حتى ينسجم مع الفريق، يمتاز بقدرته على بداية الهجمة من الخلف، كما يتفوق على مدافعي الأهلي بقدراته على بناء الهجمات".
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