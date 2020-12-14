كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

وأشار اليويفا أنه لا يمكن وقوع فريقين من نفس الدولة في هذا الدور، وكذلك لا يمكن أن يتواجها فريقين تواجدا في نفس المجموعة.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة على مدار أيام 16، 17، 23، 24 فبراير المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب على مدار أيام 9، 10، 16، 17 مارس القادم.

وتُقام مراسم قرعة دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم اليوم الإثنين 14 ديسمبر، ويستضيف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تلك القرعة، وذلك في مدينة نيون بسويسرا.

وستبدأ المراسم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية.