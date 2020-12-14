نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوجبا يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يوناتيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد، عن سعادته في مانشستر يونايتد، بعد تصريحات مينو رايولا وكيل أعماله، أنه غير سعيد في النادي الإنجليزي.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام نظيره مانشستر سيتي مساء أمس، بدون أهداف، وشارك بوجبا طوال أحداث اللقاء.

وكتب بوجبا على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" عقب المباراة: "لقد قاتلت باستمرار وسأقاتل باستمرار مع مانشستر يونايتد ومع زملائي ومع المشجعين. الثرثرة ليست مهمة".

وتابع: "المستقبل لا يزال بعيدا واليوم هو ما يهم وأنا أضع كامل اهتمامي بنسبة 1000 بالمئة".

وواصل: "دائما ما نكون أقوياء معا.. كانت كل الأمور واضحة بيني وبين النادي وهذا لن يتغير أبدا. عندما لا تعرف ما يحدث بالداخل يجب عدم التحدث".