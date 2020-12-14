نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي محمد: بدر بانون سيكون ضمن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شادي محمد نجم منتخب مصر السابق، أن المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المدافعين المميزين للغاية وسيكون من أفضل لاعبي الدوري المصري في هذا المركز.

وقال نجم منتخب مصر السابق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج البريمو، " إذا استمر بدر بانون في النادي الاهلي، سيكون أحد أفضل اللاعبين في النادي الاهلي والدوري، إذا استمر بنفس الأداء الذي يقدمه".

وأضاف، " بانون من أفضل الصفقات التي تعاقد معها النادي الأهلي، خاصة وأنه أضاف ثقلا كبيرا للخط الخلفي للفريق منذ التعاقد معه قادمًا من نادي الرجاء البيضاوي المغربي".