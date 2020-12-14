ألعاب القوى بنادي سموحة تتألق في الدرجة الأولى

حصد فريق نادي سموحة لألعاب القوى العديد من الميداليات والنتائج الطيبة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للدرجة الأولي والتي اختتمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي. حصدت النجمة نور ايهاب المركز الأول في مسابقة الزانة برقم شخصي جديد والنجم أحمد صابر محمد علي عدد 2 ميدالية فضية في سباق 5000م و10000م حيث جاء بعد اللاعب الكيني المحترف لنادي الأهلي والنجمة ملك أحمد فتحي الميدالية الفضية في سباق 400م حواجز والنجم عبد الرحمن محمود عبد الرحمن الميدالية البرونزية في سباق 400م والنجم علي أحمد حسن الميدالية البرونزية في سباق رمي القرص والنجمة يسرا منصور عبد القادر الميدالية البرونزية في سباق 10000م. وحصد فريق التتابع المختلط 4×400 المركز الأول والميدالية الذهبية وتحطيم الرقم المصري وضم الفريق النجوم: عبد الرحمن محمود عبدالرحمن ومازن وسام ممدوح وفريدة مصطفي محمد وملك أحمد فتحي. وحصد فريق التتابع 4×400 رجال المركز الثاني والميدالية الفضية وضم النجوم: محمد اشرف محمد ومصطفي طارق مصطفي وعبد الرحمن محمود عبد الرحمن ومازن وسام ممدوح. وحصد فريق تتابع 4×400 سيدات المركز الثالث والميدالية البرونزية وضم النجوم: فريدة مصطفى محمد وروان أحمد متولي وفرح محمود مهدي وملك احمد فتحي والنجمة روان احمد علي الليثي المركز الرابع في مسابقة الجلة. يضم الجهاز الفني: د.عبد المنعم هريدي رئيس الجهاز والمدير الفني ومعه الكابتن محمد فكري القزق مدرب عام الحواجز والكابتن إبراهيم يس (مدرب عام الجري) والكابتن سمية محمد حسن مدرب عام الرمي والكابتن عبد العزيز ابراهيم المدير الإداري والكابتن حمدي ابراهيم نور إداري الفريق والكابتن شراكي ابراهيم محمد مدرب المسافات الطويلة والمتوسطة والكابتن نرمين فايق عزيز(مدربة مسافات قصيرة) والكابتن مني محمود محمد مدربة المسافات الطويلة والكابتن هشام حواش (مدرب الحواجز) والكابتن محمد يوسف الشاذلي مدرب الرمي.

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