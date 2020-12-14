ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ12

تعادل فريق ليفربول مع نظيره فولهام بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فولهام كان متفوقًا على ليفربول في الشوط الأول، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة، حتى جاء الجاميكي بوبي ريد في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول، مترجمًا الضغط المتوالي والهجمات التي أهدرها زملاؤه لهدف أول لفريقه، منهيًا الشوط الأول بتقدم فولهام بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ليفربول تعديل النتيجة، ونجحوا في الحصول على ضربة جزاء بعد لمس كمارا مدافع فولهام الكرة بيده، ليسددها محمد صلاح بنجاح في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة كالاتي

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 9 أهداف.

باتريك بامفورد، ليدز ليونايتد، 8 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 7 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 7 أهداف.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 6 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.