ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار، صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
- قال أحمد مودي، قائد نادي مصر المقاصة، إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراته أمام الأهلي التي جرت مساء أمس الأحد بالدوري الممتاز.
- تعادل فريق ليفربول مع نظيره فولهام بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
- كشف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي سبب بكاءه بعد مباراة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر والتي فاز بها الشياطين الحمر.
- يترقب عشاق الكرة ظهر اليوم الإثنين مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون بسويسرا.
- أكد اسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي اصابته بفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. جماهير ليفربول تهاجم يورجن كلوب.. كهربا يكشف سبب بكائه بعد فوز الأهلي بكأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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