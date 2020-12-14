كهربا يكشف كواليس فشل انضمامه إلى بيراميدز قبل التوقيع للأهلي

كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عن كواليس مفاوضات نادي بيراميدز معه، قبل انضمامه إلى القلعة الحمراء مطلع العام الماضي.

وقال كهربا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كنت سأعود من البرتغال على بيراميدز ب،عدما تحدثوا معي بشكل مباشر وعرضوا علي الانضمام لهم".

وأضاف:" الأهلي تحدث معي بعد عرض بيراميدز وفضلت الانتقال له في النهاية لان كان حلمي اللعب له منذ الصغر".

وتابع:" عرض بيراميدز كان أكبر من الأهلي بمراحل، وقولت لمسؤولي بيراميدز اعطوني فترة لمدة أسبوع للتفكير، لكي انتظر عرضا من الأهلي".

وأكمل كهربا:" قميص الأهلي غالي ومفروض ادفع فلوس عشان ألعب مع الأهلي".