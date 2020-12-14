مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-12-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة 10:00 مساء، سيلتا فيجو × قاديش، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة 07:30 مساء، سموحة × غزل المحلة، تذاع عبر قناة ON Sport

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