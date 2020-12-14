نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مصير واحد من نجوم القلعة البيضاء فيما يخص الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات تلفزيونية أكد قاسم أن ساسي توصل إلى إتفاق مع الزمالك لتجديد عقده وسيتم حسم الملف خلال أسبوعين في الوقت الذي ينتهي فيه عقد ساسي بنهاية الموسم الجاري.

وألمح قاسم لرحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد، فقال: "مصطفى لاعب كبير والزمالك متمسك ببقائه، لكن اللاعب يتطلع للاحتراف وتكرار تجربة محمد صلاح نجم ليفربول، وهو ما يضطر الزمالك للتفكير في السماح له بالرحيل".