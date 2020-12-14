سيب الكورة.. كيف خدع أفشة مدافع المقاصة في هدف كهربا

تحدث أحمد مودي مدافع مصر المقاصة، عن الهدف الثاني الذي أحرزه الأهلي في مرمى فريقه عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، الأحد.
واستهل الأهلي مشواره في الدوري، بفوز مهم على حساب ضيفه مصر المقاصة بنتيجة 3-1، على ملعب الأهلي في الجولة الأولى من المسابقة.
وقال مودي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة دوت الخليج، أن محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، تحدث من خلفه وقال له "سيبها" فتركها ظنًا من أنه زميله.
وتابع: "فوجئت باحتساب الكرة هدفًا، علمًا بأنه تم إلغاء هدف لنا الموسم الماضي أمام الإنتاج الحربي لأسباب مشابهه".
وأضاف أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي باحتساب الهدف، نظرًا لأن أفشة خدعه وتدخل في الكرة بطريقة غير شرعية.
وأتم مودي، أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الهزيمة التي يرى أنها غير منطقية، حسب قوله.
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