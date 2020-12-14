توخيل يعذب كيليان مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن كيليان مبابي لم يكن قادرًا على المشاركة في التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة ليون أمس الأحد في الدوري بأنها "توصية طبية".

وقال توخيل لقناة تيليفوت الفرنسية "مبابي لم يكن قادرا على اللعب لأكثر من 25 دقيقة، لكنني دفعت به لمدة نصف ساعة، لقد أبلغني الجهاز الطبي بأن كيليان لا يمكنه المشاركة منذ البداية، لقد كان موقفه خطيرا، ولا يحتمل المجازفة".

وأضاف: "ديالو تعرض لإصابة عضلية بعد 20 دقيقة أمام ليون، ولا أعرف السبب، خاصة أنه لم يشارك في المباراة الأخيرة ضد باشاك شهير التركي.. أما نيمار، ليس لدي ما أقوله، من واقع خبرتي الأفضل هو انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اليوم الإثنين".

وأتم تصريحاته "الخسارة وفقدان صدارة الدوري مسؤوليتي قبل أن يتحملها الفريق بأكمله، الابتعاد عن الصدارة طبيعي طالما الفريق لا يؤدي بكفاءة ويقدم مثل هذه الهدايا للمنافسين".