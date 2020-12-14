بعد هدف رونالدو في جنوه .. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ليقود نادي يوفنتوس للفوز 3/1 على جنوه أمس في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإيطالي . ورفع رونالدو رصيده إلى 10 أهداف، في صدارة هدافي الدوري الإيطالي مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفينش مهاجم ميلان. ويستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الإيطالي :. 1. كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وزلاتان إبراهيموفينش ميلان، ولكل منهما 10 أهداف. 2. روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 9 أهداف. 3. أندريا بيلوتي، تورينو، 8 أهداف. 4. شيرو إيموبيلي (لاتسيو) هنريك مخيتريان (روما)، وجواو بيدرو (كالياري)، وهيرفينغ لوزانو (نابولي)، ولكل منهم 6 أهداف.

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