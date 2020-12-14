إصابة إسلام محارب نجم الأهلي السابق بفيروس كورونا



أعلن إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19بعد خضوعه لمسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب إسلام محارب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوم قائلا :"اسألكم الدعاء لي الحمد لله ايجابي كورونا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الشفاء اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

وانتقل إسلام محارب إلى طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الجونة بعد رحيله عن النادي الأهلي والذى توج معه بلقب بطولة الدوري الممتاز .

كان الأهلى فاز أمس على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأولى من مسابقة الدوري ،

حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء.

سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لاشئ وأدرك مصر للمقاصة التعادل أمام الأهلي، عن طريق نجمه مروان حمدي في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة سجل كهربا هدف مميز بعد تمريرة رائعة من مجدي أفشة، ولكن للمرة الثانية يرفع حكم الراية محتسبًا الكرة تسلل على الفولت العالي ولكن تدخل الـ VAR ليحتسب الكرة هدفًا ثانيًا للنادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر.

وأهدر النادي الاهلي فرصة محققة لهدف ثالث في مرمى مصر للمقاصة، بعد تمريرة غريبة من محمد شريف لأفشة الذي توقف في منطقة الجزاء ولم يفعل بها شئ.

مرر علي معلول الكرة ببراعة عرضية بالمقاس على قدم عمرو السولية الذي تلقاها دون السقوط على الأرض وسددها لتسكن شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 87 من عمر المباراة، لتنتهى المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأحمر .