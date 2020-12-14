تعرف على موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الكرة الأوروبية في كل أنحاء العالم قرعة دور الـ16 من البطولات الأوروبية، والتي يستضيفها مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في مدينة نيون السويسرية في الواحدة ظهر اليوم الاثنين وتبث عبر "بي إن سبورتس الإخبارية".

وتنتظر الفرق الستة عشر المتأهلة لهذا الدور مصيرها من خلال توزيعها على ثماني مواجهات فاصلة؛ وتجمع كل مواجهة بين فريقين أحدهما من المصنفين (الذين تصدروا المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة)، والآخر من غير المصنفين (الذين احتلوا المركز الثاني في مجموعاتهم بالدور الأول).

وتجنب القرعة الفرق التي تنتمي لاتحاد أهلي واحد من الوقوع سويا في مواجهات دور الستة عشر للبطولة.

وتأهل أبرز الفرق لدور ال16 ببطولة دوري ابطال اوروبا وتأتي في كلا من ، بايرن ميونخ ، وبروسيادورتموند ومونشنجلادباخ ، وتشيلسي ومانشستر سيتي ، وليفربول ، ويفينتوس ، وأتلانتا ، لاتسيو ، ريال مدريد ، برشلونة .

وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021.

وتخوض الفرق المصنفة (التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول) مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملعبها.