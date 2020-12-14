صراع الهدافين يشتعل بالدوري الإنجليزي .. موقف محمد صلاح من الحذاء الذهبي

اشتعلت المنافسة على لقب الحذاء الذهبي الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء الجولة الـ12 بالبريميرليج ، والذي يحصده أكثر من سجل عدد أهداف بالموسم.
حيث نجح النجم المصري محمد صلاح من إحراز هدفه العاشر في الدوري الإنجليزي، في شباك نادي فولهام من ركلة جزاء، ليقترب من دومينيك كالفرت لوين مهاجم إيفرتون الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 11 نقطة.
وعادل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، أهداف محمد صلاح وسون هيونج مين لاعب توتنهام في بريميرليج، بعدما سجل هدفه العاشر أيضا هذا الموسم بإحرازه هدفًا في شباك نادي برايتون أمس.
وواصل هاري كين مهاجم توتنهام الاقتراب من هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفًا في شباك كريستال بالاس، صباح امس الأحد، ليرفع أهدافه في بريميرليج إلى 9 أهداف.
ويستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:.
1- دومينيك كالفرت لوين (إيفرتون) - 11 هدف.
2- محمد صلاح (ليفربول) - جيمي فاردي (ليستر سيتي) - سون هيونج مين (توتنهام) - 10 أهداف.
3- هاري كين (توتنهام) - 9 أهداف.
4- باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) - 8 أهداف.
5- كالوم ويلسون (نيوكاسل) - ويلفريد زاها (كريستال بالاس) - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) - 7 أهداف
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