ايمن حفنى يكشف لـ دوت الخليج تطورات الحالة الصحية لابنته عائشة

اعرب ايمن حفني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة الحالي والزمالك السابق، عن حزنه الشديد بسبب الشائعات التي راجت حول وفاة ابنته عائشة.
وأكد حفني في تصريحات خاصة لصدي البلد أن هذه الشائعات تتسبب في حالة استياء كبيرة في أسرته وأنه حاليا يركز فقط مع ابنته ولا يعلم ماسبب هذه الشائعات رغم ابتعاده عن الميديا واحاديثه القليلة والتركيز في الكرة وأسرته فقط.
وحرص "حفني" علي توجيه الشكر للجميع عقب تلقيه رسائل كثيرة للاطمئنان علي ابنته .
وقال حفني "أشكر الجميع على رسائلهم للاطمئنان على ابنتي وهي بخير وتواصل العلاج وتحتاج لدعواتكم"، متسائلا: " لا اعرف لماذا ينتحل أحد شخصيتي، للترويج لإشاعة أفزعت أقاربي والجميع على ابنتي.. أشكركم على الدعم وارجو عدم تكرار الأمر ".
وكانت قد ترددت أمس شائعات عن وفاة ابنة أيمن حفني، نفاها على الفور شقيقه محمد، موضحا أنها بحالة جيدة، و أن عائشة تخضع لجلسات علاج في ظل اصابتها بالمرض الخبيث وتعود للمنزل برفقة والدها مشيرا إلى تحسن حالتها.
وشدد محمد حفني على أن أيمن واسرته غاضبون من الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وفاة عائشة وطالب الجميع بالدعاء لها لتتماثل للشفاء من مرضها.
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