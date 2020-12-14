كنت بقوله يا بابا .. كهربا يكشف كواليس خلافاته مع مرتضى منصور في الزمالك

وتابع : " كنت بقوله يا بابا ، وكان بيساعدنا، في ماتشات كثير نكسب تاني يوم المفروض المكافأة فهو يجي فبدل مثلًا ما بناخد اثنين أقوله عشان خطري خليها عشرة، قدام اللاعيبة كلها، تمام، خلاص عشرة، وخصوصًا السنة اللي فاتت".
وعن لقطة صدامه مع مرتضى قبل مباراة الأهلي سابقًا أمام الكاميرات روى اللاعب كواليسها قائلًا: " هو كان جايب اللاعيبة القدامى كلهم وكان فيه 4 كاميرات فمرة واحدة وهو واقف بنتكلم، وأنا واقف حتى كان كابتن عبدالواحد السيد واقف جنبي، قالي وأنت بقا يا عم كهربا لو حد في الماتش شتمك بامك وقالك مش عارف أنت بتكلم مين ولا شتمك بابوك، اوعى بقا تتجننلي وتتعفرت وتعملي والحاجات بتاعتك دي، فقلتله بعد إذن حضرتك الكلام ده تمنتجه عشان والدي ووالدتي بيتفرجوا بليل على القناة بتاعة الزمالك فبيشوفوا الحاجات دي لأن كان قبلها كذا سابقة وأنا عندي والدي ووالدتي أهم حاجة ومش عايزهم يسمعوا عني أي كلام ".
واختتم: " فالمهم قالي أنت هتشوحلي، فقلتله أنا اشوحلك وكذا كذا كذا، فأنا لفيت بصراحة بقا شتمت جامد يعني ودخلت على الأوضة أخدت دُش وبلبس وبلم جزمي وحاجتي وخارج لقيته في وشي، قالي أنت هتروح فين مش هسيبك، قالي: تعالى نطلع على المكتب وراح ماسكني من إيدي، قلتله: أنا معاك، شوف عايز توديني فين يعني، فهو لما مسكني من إيديا بطلع التليفون أكلم أبويا عشان يسمع كل حاجة وأنا ماشي، بصراحة اللاعيبة مسابونيش خالص كلهم جم، فطلعنا فوق جابلي عصير ليمون قالي :اهدأ أنت ابني مفيش أي حاجة واتصالحنا فوق وقلتله متزعلش مني أنت زي والدي مفيش مشكلة وراح جاب المدير الفني واللاعيبة كلها مسابونيش لحظة".
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