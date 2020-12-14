عبدالحفيظ: مشادة السولية وشريف في مباراة المقاصة لمصلحة الفريق

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول بالنادي الأهلي، على المشادة التي نشبت في الملعب بين عمرو السولية ومحمد شريف، خلال مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال "عبدالحفيظ" عبر برنامج شوبير الإذاعى : "مبسوط من الحوار الذي دار بين السولية ومحمد شريف لأنه يجب على اللاعبين الكبار في الفريق توجيه زملائهم وضرورة وجود قيادة داخل الملعب، وهو ما كان يفعله السولية مع زميله، حيث كان يعطيه بعض التوجيهات وهو أمر مهم للغاية".

وأضاف : "الروح جيدة داخل النادي الأهلي وجميع اللاعبين يبحثون عن مصلحة واحدة وهى الفوز ومواصلة الانتصارات " .

وكان الأهلى فاز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء.

سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لاشئ وأدرك مصر للمقاصة التعادل أمام الأهلي، عن طريق نجمه مروان حمدي في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة سجل كهربا هدف مميز بعد تمريرة رائعة من مجدي أفشة، ولكن للمرة الثانية يرفع حكم الراية محتسبًا الكرة تسلل على الفولت العالي ولكن تدخل الـ VAR ليحتسب الكرة هدفًا ثانيًا للنادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر.

وأهدر النادي الاهلي فرصة محققة لهدف ثالث في مرمى مصر للمقاصة، بعد تمريرة غريبة من محمد شريف لأفشة الذي توقف في منطقة الجزاء ولم يفعل بها شيئا.

مرر علي معلول الكرة ببراعة عرضية بالمقاس على قدم عمرو السولية الذي تلقاها دون السقوط على الأرض وسددها لتسكن شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 87 من عمر المباراة، لتنتهى المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأحمر .