صدمة أجاي.. عبدالحفيظ يكشف تطورات إصابات النجوم داخل الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تطورات ملف الإصابات داخل الفريق بعد إصابة ناصر ماهر خلال مواجهة الفريق أمام مصر للمقاصة أمس فى افتتاح مشوار المارد بالدوري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ عبر برنامج شوبير الإذاعي : "ناصر ماهر سوف يغيب عن الأهلى ثلاثة أسابيع بعد تعرضه للإصابة بخلع فى الكتف فى نفس مكان إصابته السابقة مع المنتخب الأولمبى، ونتمنى أن يعود سريعًا، كنا نحتاجه فى بداية الدورى ولكنه قدر الله، بينما يغيب جونيور أجاى عن الأهلى من شهرين ونصف لثلاثة أشهر وسيجرى جراحة فى الوتر الوحشى".

وأضاف : "حسين الشحات أجرى عملية خفيفة فى اصبعه واستغل هذه الفترة لكونه موقوفا فى مباراة بطل النيجر بعد الطرد فى نهائى القرن وبعد عودتنا من النيجر سوف يدخل معنا التدريبات الجماعية".

وتابع : "مروان محسن تم حقنه وسوف يشارك في التدريبات اليوم، وحال عدم قدرته سيكون على أقصى تقدير فى تدريبات الأربعاء المقبل".

وكان الأهلى فاز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء.

سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لاشئ وأدرك مصر للمقاصة التعادل أمام الأهلي، عن طريق نجمه مروان حمدي في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة سجل كهربا هدف مميز بعد تمريرة رائعة من مجدي أفشة، ولكن للمرة الثانية يرفع حكم الراية محتسبًا الكرة تسلل على الفولت العالي ولكن تدخل الـ VAR ليحتسب الكرة هدفًا ثانيًا للنادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر.

وأهدر النادي الاهلي فرصة محققة لهدف ثالث في مرمى مصر للمقاصة، بعد تمريرة غريبة من محمد شريف لأفشة الذي توقف في منطقة الجزاء ولم يفعل بها شئ.

مرر علي معلول الكرة ببراعة عرضية بالمقاس على قدم عمرو السولية الذي تلقاها دون السقوط على الأرض وسددها لتسكن شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 87 من عمر المباراة، لتنتهى المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأحمر .