أحزان صن داونز.. عبدالحفيظ يكشف سر ظهور موسيماني غاضبا في مؤتمر الأهلي والمقاصة



كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، سر غضب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة مصر المقاصة.

وقال عبدالحفيظ عبر برنامج شوبير الإذاعى : " موسيمانى كان يشعر بضيق كبير بسبب حالة الوفاة التى داهمت فريق صن داونز وخطفت أبرز نجومه".

وأضاف : "موسيمانى ظهر غاضبًا فى المؤتمر الصحفى لمباراة المقاصة كونه متأثرًا بوفاة نجم صن دوانز فى نفس يوم المباراة، فقد ظهر طوال اليوم حزينا للغاية لوفاة أحد اللاعبين المقربين له، وتحدث معنا عنه وعن دوره فى الملعب، خاصة فى مباراتى صن دوانز أمام الأهلى بالنسخة الاخيرة لدورى الأبطال الأفريقى".

وكان الأهلى فاز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء.

سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لاشئ وأدرك مصر للمقاصة التعادل أمام الأهلي، عن طريق نجمه مروان حمدي في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة سجل كهربا هدف مميز بعد تمريرة رائعة من مجدي أفشة، ولكن للمرة الثانية يرفع حكم الراية محتسبًا الكرة تسلل على الفولت العالي ولكن تدخل الـ VAR ليحتسب الكرة هدفًا ثانيًا للنادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر.

وأهدر النادي الاهلي فرصة محققة لهدف ثالث في مرمى مصر للمقاصة، بعد تمريرة غريبة من محمد شريف لأفشة الذي توقف في منطقة الجزاء ولم يفعل بها شيئا.

مرر علي معلول الكرة ببراعة عرضية بالمقاس على قدم عمرو السولية الذي تلقاها دون السقوط على الأرض وسددها لتسكن شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 87 من عمر المباراة، لتنتهى المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأحمر .