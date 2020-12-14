كشف عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك ، أن الفترة المقبلة سوف تشهد الكثير من التغييرات الإيجابية الكبيرة في قناة الزمالك ، وأنه بالفعل تم إعداد خطة جديدة من أجل تطوير البرامج .
وقال سالم ، انه سوف يتم الاستعانة بوجوه جديدة في الإعداد بالقناة بجانب المتواجدين حاليا من أجل تقديم محتوي جيد يسعد جميع الجماهير البيضاء .
وأضاف: «أنه لا يليق بقناة نادي الزمالك أن تقوم على برنامج واحد طوال الـ24 ساعة ويمكن تقديم برامج متنوعة على مدار ساعات البث، وذلك لخلق قناة مميزة.
وأشار إلى ان النادي لن يدخل في معارك لإثبات أحقيته بلقب نادي القرن ، وسيترك الأمر للقانون لقول كلمته في هذا الشأن.
واكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن الفترة القادمة ستشهد تقارب وجهات النظر مع الجميع مشددا على احترام جميع المنافسين .
وأوضح سالم أنه يرحب بالمشاركة في أي مبادرة، مشددا على احترامه لمبادرة نبذ التعصب حاليا برعاية وزارة الشباب والرياضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: انتظروا مفاجآت ضخمة بشأن قناة النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.