موعد قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ16 والقناة الناقلة

عاشت جماهير كرة القدم في أوروبا، حالة من الترقب والقلق، طوال دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا الذي مر بلحظات درامية، تمخضت في النهاية عن أندية «اعتيادية» ستكون في قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتترقب الفرق التى تأهلت للدور المقبل مصيرها في ثمان مباريات طاحنة مرتقبة سيتواجه فيها أصحاب المراكز الأولى مع أصحاب المراكز الثانية في مجموعات مختلفة.

أين ستقام القرعة؟

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا الدور الـ 16 في مدينة نيون بـ سويسرا، لمعرفة الفرق التى ستتواجه في هذا الدور من البطولة الأكثر إثارة ومشاهدة في العالم، فهل ستحمل البطولة مفاجأت هذا العام، أم إن النادي الفائز سيكون متوقع؟

موعد القرعة

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، حول العالم، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 11:00 بتوقيت غرينتتش، وهي ما تكون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الفرق الـ16 المتأهلة

جاءت قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021 كالاتي:

- المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ حامل اللقب الأخير من البطولة وأتلتيكو مدريد.

- المجموعة الثانية: ريال مدريد وبوروسيا مونشغلادباخ.

- المجموعة الثالثة: مان سيتي وبورتو.

- المجموعة الرابعة: ليفربول حامل لقب النسخة قبل الماضية وأتالانتا.

- المجموعة الخامسة: تشيلسي وإشبيلية.

- المجموعة السادسة: بوروسيا دورتموند ولاتسيو.

- المجموعة السابعة: يوفنتوس وبرشلونة.

- المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان ولايبزيج.

موعد مباريات دور الـ16

تنتظر الفرق الـ 16 التى تأهلت إلى هذا الدور، أن تلعب مباريات الذهاب لدور ما قبل الـ8، من دوري أبطال أوروبا في يومي 15 و16 من فبراير 2021 المقبل، فيما سوف تلعب مباريات الإياب من البطولة في يومي 16و17 من مارس 2021 المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على أرضية ملاعب الأندية التي تأهلت من المركز الثاني، فيما تقيم يوفيا مباريات الإياب من الدور نفسه، في ملاعب الأندية التي تصدرت ترتيب مجموعاتها في دور المجموعات.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

يقسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نظام لإقامة قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ 16 الفرق المتأهلة إلى هذا الدور من البطولة لـ وعائين، أما الوعاء الأول فيكون فيه الفرق المتأهلة في صدارة مجموعتها، والوعاء الثاني فيحتوى على الفرق التى تأهلت في المركز الثاني.

أندية وعاء القرعة الأول:

- بايرن مينوخ

- باريس سان جيرمان

- ليفربول

- تشيلسي

- بوروسيا دورتموند

- مانشستر سيتي

- يوفنتوس

- ريال مدريد

أندية وعاء القرعة الثاني:

أتليتكو مدريد

برشلونة

لاتسيو

إشبيلية

مونشنغلادباخ

بورتو

لايبزيج

أتالانتا

وبحسب قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإنه لن يوضع أي فريق لمنافس آخر في الدور المقبل من نفس الدوري، ولن يتواجه مع أي فريق نافسه سابقًا في دور المجموعات.

القناة الناقلة لـ القرعة

كالعادة تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا على قنوات bein sports، لذا فإن قرعة دوري الأبطال للدور الـ 16 سوف يتم إذاعتها عبر قناة bein sports الإخبارية المفتوحة.