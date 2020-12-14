نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح ينافس 6 نجوم على جائزة لاعب العام في إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا للعام الجاري 2020 حيث قالت صحيفة ميرور أن صلاح ينافس ستة لاعبين مرشحين للحصول على الجائزة.

ويتنافس مع صلاح زملائه بالفريق ساديو ماني، جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك كما يتنافس أيضًا كيفن دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي، بجانب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وجاك جريليش نجم أستون فيلا.

واختار أكثر من 100 صحفي هذا السباعي ليدخل في قائمة مختصرة، بينما سيتم اختيار الفائز من خلال تصويت جماهيري.