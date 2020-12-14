تحطيم أسطورة كريستيانو.. حكاية أرقام تاريخية لـ محمد صلاح في البريميرليج

تعادل فريق ليفربول مع مضيفه فولهام بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب كرافين كوتاج ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم بوبي ديكوردوفا-ريد بهدف لصالح فولهام في الدقيقة 25 وتعادل محمد صلاح الكفة لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وبهذا التعادل فقد فرصة الانفراد بالصدارة، حيث بقي ثانيا برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف وراء توتنهام الذي تعادل في وقت سابق مع كريستال بالاس 1-1، فيما ارتفع رصيد فولهام إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وقدم محمد صلاح أداءا جيدا وخرج صلاح في الدقيقة 84 بعد إحرازه هدف التعادل لليفربول ، ليرتفع رصيد النجم المصري إلى 10 أهداف محتلا بها المركز الثانى فى صراع هدافي البريميرليج خلف دومينيك كالفيرت وواصل صلاح أرقامه التهديفية الجيدة بعد أن تجاوز رقم رونالدو عقب وصول أهدافه في الدوري الإنجليزي لـ85 هدفا خلال 132 مباراة، متجاوزا رونالدو الذي سجل 131 هدفا في 196 مباراة.

ونجح محمد صلاح فى معادلة أهداف البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني الحالي، الذي سجل 85 هدفًا في 245 مباراة لعبها في بريميرليج مع تشيلسي على مدار سبعة مواسم منذ عام 2012 حتى 2019، والإسباني فيرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق، والفرنسي لويس ساها المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وفولهام وإيفرتون ونيوكاسل وتوتنهام وساندرلاند.

وفى الجولة ذاتها ، سقط فريق توتنهام في فخ التعادل امام فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف لكل منهما.

سجل هاري كين هدف فريق توتنهام في الدقيقة 23 من عمر اللقاء وتعادل كريستال بالاس في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يظل توتنهام في صدارة الترتيب مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الـ11.

وفى الإطار ذاته ، اكتسح ساوثهامبتون، ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب سينت ماري، جاءت أهداف أصحاب الأرض بواسطة تشي آدمز في الدقيقة 34، وستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 62 ، وناتان ريدموند في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، ارتقى ساوثهامبتون مؤقتا للمركز الثالث بإجمالي 23 نقطة، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في مؤخرة الترتيب.