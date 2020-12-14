إصابة مديره الفني بكورونا.. ضربة موجعة فى المحلة قبل مباراته الأولى بالدوري

تأكد غياب خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، عن مواجهة فريقه اليوم أمام سموحة فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها بملعب الإسكندرية .

ويأتى غياب خالد عيد ، بعد التأكد بإصابته بفيروس كورونا عقب المسحة الطبية التى خضع لها خلال الأيام الماضية .

ويقود غزل المحلة ، فى مباراة اليوم طارق عيد المدرب العام بالفريق والذى قاد أيضا تدريبات الفلاحين خلال الأيام الماضية نظرا للوعكة الصحية التى تعرض لها المدير الفنى .

وأعلن طارق عيد قائمة المحلة لمواجهة سموحة اليوم والتى ضمت كلا من : محمد البشبيشي، عمرو شعبان، محمد سامي، محمد فتح الله كماتشو، احمد عيد، هاني عادل، فتحي مبروك، جلال العقدة، خالد لطفي، بسام ماهر ، هشام بلحة، خالد كساب توتا، احمد الشيخ، اسلام فؤاد، عبده يحيي، خالد رسلان، محمود صلاح، ايدو موسيس، احمد عادل، احمد حسن، يحيي حامد، معتز حامد.

وفى المقابل أعلن أحمد سامى المدير الفنى لسموحة قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة وضمت كلا من : في حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل، محمود عزت، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال

خط الوسط: أحمد حمص، محمد كناريا، محمود حليمو، على عزال، إسلام جمال، أحمد حمدى عبد القادر، شريف رضا، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، ديريك تسيبامبى، محمد الترهونى

خط الهجوم: حسام حسن، محمد طلعت، عمر ميرا.