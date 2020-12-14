أول تعليق من كهربا بعد تألقه مع الأهلي في مباراة المقاصة

احتفل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بفوز فريقه على نادي المقاصة في أول مباراة له بالدورى الممتاز.

ونشر كهربا صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز على منافسه مصر للمقاصة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وحصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء، كما نجح فى تحقيق الهدف الثاني.