نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد سليمان يعود إلى حسابات موسيماني بعد إصابة ناصر ماهر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بعد الإصابة التي تعرض لها ناصر ماهر لاعب الفريق في مباراة الأمس أمام مصر المقاصة.
وتعرض ناصر ماهر للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الأهلي بالأمس أمام مصر المقاصة واضطر على إثرها الخروج من المباراة قبل النهاية بدقائق قليلة حيث سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة من ٣ أسابيع إلى شهر.
ويعود وليد سليمان لحسابات موسيماني مجددًا بعد إصابة ناصر ماهر حيث استبعده المدرب الجنوب إفريقي من قائمة الأهلي في مباراة الأمس رغم جاهزيته.
وافتتح الأهلي مشواره في الدوري الممتاز للوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالفوز على مصر المقاصة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد "الأهلي we".
ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.