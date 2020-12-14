إبراهيموفيتش يلعب دوراً كبيراً لحسم ضم هالاند إلى ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن دور زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان، في إتمام صفقة مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، خلال فترة الميركاتو الصيفى الجاري.

ووفقاً لموقع "الكالتشيو" الإيطالي، أن إبراهيموفيتش، يلعب دورا كبيرا في حسم ملف ضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني لصفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف:" أن المهاجم النرويجي، يعتبر المهاجم السويدي مثله الأعلى في عالم كرة القدم، فضلا عن أن هالاند يقع تحت سيطرة وكيل أعمال زلاتان، مما يسهل أمور انتقاله لصفوف ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل".

وفي سياق متصل، يرغب نادي ميلان بالحصول على خدمات اللاعب بريان رينولدز مدافع فريق دالاس في الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه يهتم أكثر من نادي أوروبي بالحصول على خدمات اللاعب، لذلك سيحاول الفريق حسم موقفه منه سريعًا.