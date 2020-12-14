نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر جلسة موسيماني بـ"عبد الحفيظ" في مران الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على هامش المران صباح اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

كما تطرق الحديث إلى رحلة الأهلي إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم .

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.