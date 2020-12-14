العين الإماراتي يحسم جدل رحيل لابا كودجو لـ الأهلي مقابل حسين الشحات

كشف مصدر مسؤول في نادي العين الإماراتي ، حقيقة رحيل لابا كودجو مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي مقابل الحصول على خدمات حسين الشحات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن " الوضع لا يسمح برحيل أي لاعب عن الفريق في الوقت الحالي، نحن بحاجة لكل لاعب مثل إمكانيات لابا كودجو".

وتابع : " لابا كودجو من أفضل اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليًا ، وهو لاعب مشهور في إفريقيا تعاقدنا معه من نهضة بركان وكان هناك العديد من الأندية الجماهيرية الذي كان يرغبون التعاقد معه حينها وأبرزهم الأهلي والزمالك والترجي".

وأضاف: " اللاعب سيجدد عقده مع الفريق لمدة عامين قادمين ، لدينا مهمة كبيرة في دوري ابطال آسيا فنحن في حاجة إلى خدماته".

وأختتم : " لا توجد مفاوضات مع النادي الأهلي لرحيل لابا كودجو إليه مقابل ضم حسين الشحات ، لا أعلم ذلك ، مثلما تحدثت نحن نحتاج اللاعب في البطولات القادمة".

وكان كودجو قد انضم إلى العين الإماراتي في يوليو 2019 قادمًا من نهضة بركان المغربي والذي تألق معه خاصة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي خسرها الفريق المغربي أمام الزمالك.