الضربة الأولى.. أحمد سامى يستقر على تشكيل سموحة فى مواجهة غزل المحلة

استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة على تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .



ويخوض سموحة مباراة اليوم بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أطهر الطاهر ومحمد عبدالمنعم ورجب نبيل " محمود عزت " ومحمد الترهونى .

خط الوسط : أحمد حمص وعلى غزال " محمد حليمو " وشريف رضا .

خط الهجوم : رفيق كابو و ديريك تسيبامبى وحسام حسن .

فى المقابل يغيب خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة عن مواجهة فريقه اليوم بعد تأكد بإصابته بفيروس كورونا عقب المسحة الطبية التى خضع لها خلال الأيام الماضية.

ويقود غزل المحلة فى مباراة اليوم طارق عيد المدرب العام بالفريق والذى قاد أيضا تدريبات الفلاحين خلال الأيام الماضية نظرا للوعكة الصحية التى تعرض لها المدير الفنى .

وأعلن طارق عيد قائمة المحلة لمواجهة سموحة اليوم والتى ضمت كلا من : محمد البشبيشي، عمرو شعبان، محمد سامي، محمد فتح الله كماتشو، احمد عيد، هاني عادل، فتحي مبروك، جلال العقدة، خالد لطفي، بسام ماهر ، هشام بلحة، خالد كساب توتا، احمد الشيخ، اسلام فؤاد، عبده يحيي، خالد رسلان، محمود صلاح، ايدو موسيس، احمد عادل، احمد حسن، يحيي حامد، معتز حامد.

