محمد صلاح ينافس ثلاثي ليفربول ودي بروين على جائزة لاعب العام في إنجلترا

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن الـ 7 مرشحين لجائزة لاعب عام 2020 في إنجلترا.
وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، شهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجانب زملائه بالفريق ساديو ماني، جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك.
كما ينافس محمد صلاح أيضًا كل من كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وجاك جريليش لاعب أستون فيلا.
ويواصل محمد صلاح إبداعاته مع ليفربول، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل لـ الريدز أمام فولهام، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.
وبذلك وصل صلاح لهدفه رقم 85 في 132 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتفوق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في الدوري الإنجليزي في صفوف مانشستر يونايتد، وإيدين هازارد لاعب ريال مدريد عندما كان ممثلًا لتشيلسي.
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