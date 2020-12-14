نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الاورجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وعليه فقد بدأت إدارة النادي في اتخاذ خطوات جادة نحو البحث عن بديل لمهاجمه.

وارتبط إسم سيرينو بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية، أن إدارة نادي صن داونز، دخلت في مفاوضات مع طه ياسين الخنيسي لاعب الفريق الترجي التونسي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى إن الخنيسى سينتهي عقده مع نادي الترجي التونسي في 30 يونيو 2021.

وأكدت أن مسئولو الترجي تلقوا عرضاً من بطل جنوب إفريقيا، بمبلغ 500 ألف يورو مقابل انتقال الخنيسى لصفوف صن داونز في يناير.