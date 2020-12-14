نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو يواصل تحطيم الأرقام مع يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، رقمًا مميزًا جديدًا مع ناديه الحالي العملاق الإيطالي، وذلك بعد مشاركته في مباراة الأمس أمام جنوي.

وانتقل رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، قبل عامين، قادما من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

ودخل رونالدو نادي المئة مع يوينتوس، حيث شارك في 100 مباراة حتى الآن في صفوف الفريق الإيطالي.

وسجل رونالدو هدفين في فوز فريقه أمام جنوي، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 بالكاتشيو الإيطالى، عن طريق ركلتي جزاء.

ولعب رونالدو 100 مباراة مع اليوفى فى مختلف البطولات، أحرز 79 هدفا، وصنع 19 هدفا.