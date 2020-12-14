الأهلي يرفض توقيع عقوبة على السولية وشريف رغم المشادة الكلامية

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أحمد جودة - القاهرة - رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على الثنائي عمرو السولية ومحمد شريف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، رغم المشادة التي حدثت بينهما في مباراة الأمس أمام مصر المقاصة.
ونشبت مشادة كلامية بين السولية وشريف بسبب تعنيف لاعب الوسط زميله لعدم قيامه بالعودة لأداء الواجب الدفاعي حيث اعترض مهاجم الأهلي على أسلوب زميله.
وجاء رفض عبد الحفيظ توقيع عقوبة على الثنائي بعد تصالحهما وذهاب محمد شريف لتهنئة السولية بالهدف الثالث الذي سجله في المباراة.
كما أشاد عبد الحفيظ بالروح العالية التي تجمع بين جميع اللاعبين في الفريق الأحمر والتي كان لها عامل في تحقيق الفوز.
وافتتح الأهلي مشواره في الدوري الممتاز للوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالفوز على مصر المقاصة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد "الأهلي we".
ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.