الأهلي يرفض توقيع عقوبة على السولية وشريف رغم المشادة الكلامية

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أحمد جودة - القاهرة - رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على الثنائي عمرو السولية ومحمد شريف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، رغم المشادة التي حدثت بينهما في مباراة الأمس أمام مصر المقاصة.

ونشبت مشادة كلامية بين السولية وشريف بسبب تعنيف لاعب الوسط زميله لعدم قيامه بالعودة لأداء الواجب الدفاعي حيث اعترض مهاجم الأهلي على أسلوب زميله.

وجاء رفض عبد الحفيظ توقيع عقوبة على الثنائي بعد تصالحهما وذهاب محمد شريف لتهنئة السولية بالهدف الثالث الذي سجله في المباراة.

كما أشاد عبد الحفيظ بالروح العالية التي تجمع بين جميع اللاعبين في الفريق الأحمر والتي كان لها عامل في تحقيق الفوز.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري الممتاز للوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالفوز على مصر المقاصة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد "الأهلي we".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.