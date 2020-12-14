نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق ليفربول مع فولهام، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف يلتقي الريدز مع توتنهام هوتسيير، يوم الأربعاء المقبل 16 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، وذلك في اللقاء الذي سيقام على ملعب أنفيلد.

وستقام المباراة بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن الفريقان يملكان نفس العدد من الرصيد ب25 نقطة في المركزين الأول والثاني بفارق الأهداف.