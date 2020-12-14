مواجهة مرتقبة لدورتموند في دوري أبطال أوروبا

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة بوروسيا دورتموند مع نظيره إشبيلية الإسباني في الدور ثمن النهائي.

وجاءت الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري الأبطال:

بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي، وبوروسيا دورتموند، لايبزيج، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألمانية، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وريال مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية، وأتلتيكو مدريد الإسبانييين، وأتالانتا، لاتسيو، ويوفنتوس الإيطاليين.

أصحاب الوعاء الأول:

بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد، يوفنتوس.

أصحاب الوعاء الثاني:

بورتو، لايبزيج، مونشنجلادباخ، إشبيلية، أتلتيكو مدريد، برشلونة، أتالانتا، ولاتسيو.