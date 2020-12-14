مواجهة نارية.. برشلونة يصطدم بـ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الدور القادم .

ويلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره لايبزيج الألماني في دور ال16 من منافسات دوري ابطال اوروبا .

وتأهل أبرز الفرق لدور الــ 16 ببطولة دوري ابطال اوروبا وتأتي في كلا من ، بايرن ميونخ ، وبروسيادورتموند ومونشنجلادباخ ، وتشيلسي ومانشستر سيتي ، وليفربول ، ويفينتوس ، وأتلانتا ، لاتسيو ، ريال مدريد ، برشلونة .

وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021.

وتخوض الفرق المصنفة (التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول) مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملعبها.