"الشباب والرياضة" تشارك في الحفل الختامي لمشروع سفراء الأزهر

وفي سياق متصل؛ وجه رئيس جامعة الأزهر الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ممثلة في اللواء إسماعيل الفار وذلك لتدريب شباب الأزهر وتأهيلهم لسوق العمل من خلال منحة تدريب 5000 أزهري سنويًا.
وأوضح أن المنحة تهدف الى اعداد جيل أزهري مؤهل تكنولوجيًا ومهاريًا وقادر على التعامل مع الدوائر المعرفية والإعلامية بكفاءة وذلك لتمثيل الأزهر الشريف تمثيلًا مشرفًا بكافة المحافل المحلية والدولية ليكونوا خير سفراء للإسلام والأزهر، علاوة على نشر المذهب الأزهري الوسطى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاربة الأفكار الهدامة.
من جانبه أشار اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة الي ان هذه المنحة تأتي ضمن فعاليات مبادرة "طور وغير "؛ التي تتضمن تدريب شباب الأزهر علاوة على تدريب أساتذة الجامعة على كيفية توظيف المهارات التكنولوجية بشكل مثالي للمشاركة فى تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس للتعامل بشكل احترافي مع نظم التعليم الجديدة.
واختتمت فعاليات الحفل بتكريم فريق عمل الوزارة القائم على المبادرة؛ وتسليم درع تكريم للواء إسماعيل الفار.
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