لا يناسب الدوري الإنجليزي.. أسطورة مانشستر يسخر من محمد صلاح

أكد باتريس إيفرا أسطورة مانشستر يونايتد بأن شكوى محمد صلاح من الدفعة التي تلقاها خلال مباراة فولام، تعكس بأن الدوري الإنجليزي ليس مناسبا له.

وقال أسطوة مانشستر يونايتد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: " فى الحقيقة، إذا اشتكى صلاح من هذه الدفعة، فأعتقد أنه يلعب في الدوري الخطأ لأنها دفعة طبيعية ولا تستحق أى خطأ ".



وأضاف : "مهاجم فولام أنهى الكرة بشكل رائع أمام المرمى ، أليسون لم يكن ليفعل معها أي شيء رغم كونه حارس جيد ويقدم مستويات مميزة".

وكان لاعبو ليفربول طالبوا بإلغاء هدف فولام بسبب دفعة في ظهر الدولي المصري أثناء بناء الهجمة التي اهتزت في نهايتها شباك أليسون بيكر.

تعادل فريق ليفربول مع مضيفه فولهام بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب كرافين كوتاج ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم بوبي ديكوردوفا-ريد بهدف لصالح فولهام في الدقيقة 25 وتعادل محمد صلاح الكفة لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وبهذا التعادل فقد فرصة الانفراد بالصدارة، حيث بقي ثانيا برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف وراء توتنهام الذي تعادل في وقت سابق مع كريستال بالاس 1-1، فيما ارتفع رصيد فولهام إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وقدم محمد صلاح أداءا جيدا وخرج صلاح في الدقيقة 84 بعد إحرازه هدف التعادل لليفربول ، ليرتفع رصيد النجم المصري إلى 10 أهداف محتلا بها المركز الثانى فى صراع هدافي البريميرليج خلف دومينيك كالفيرت وواصل صلاح أرقامه التهديفية الجيدة بعد أن تجاوز رقم رونالدو عقب وصول أهدافه في الدوري الإنجليزي لـ85 هدفا خلال 132 مباراة، متجاوزا رونالدو الذي سجل 131 هدفا في 196 مباراة.

ونجح محمد صلاح فى معادلة أهداف البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني الحالي، الذي سجل 85 هدفًا في 245 مباراة لعبها في بريميرليج مع تشيلسي على مدار سبعة مواسم منذ عام 2012 حتى 2019، والإسباني فيرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق، والفرنسي لويس ساها المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وفولهام وإيفرتون ونيوكاسل وتوتنهام وساندرلاند.