قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يواجه أتالانتا في دور الـ16

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وأخرى متوازنة إلى حد ما.

وأوقعت القرعة ريال مدريد الإسباني في مواجهة متوازنة أمام أتالانتا الإيطالي.

ومن المقرر، أن تلعب مباريات ذهاب دور الـ16 على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير2021.

بينما تقام جولة الإياب أيام 9، 10، 16 و17 مارس 2021.