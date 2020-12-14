قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.. مواجهة سهلة لبايرن ميونخ أمام لاتسيو

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وأخرى متوازنة إلى حد ما.

وأوقعت القرعة بايرن ميونخ الألماني صاحب لقب النسخة الأخيرة من البطولة، في مواجهة سهلة مع لاتسيو الإيطالي.