أبناء المعادى يتفوقون فى منافسات الهوكى بنين وبنات

واستطاع فريق المعادى تحت 12 عامًا أولاد اكتساح ألعاب دمنهور بخماسية نظيفة فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب نادى المعادى الرياضى واليخت، كما حققت فتيات المعادى تحت 14 عامًا الفوز بذات النتيجة على ألعاب دمنهور أيضُا على ملاعب النادى.
وفى منافسات 17 عامًا بنات حقق فريق النادى الفوز بخماسية نظيفة على ألعاب دمنهور، وفى منافسات الـ19 عامًا بنات استطاعن فتيات النادى الفوز على ألعاب دمنهور بسداسية نظيفة.
وفى منافسات العمومى رجال حقق أبناء المعادى الفوز بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف وحيد، فى اللقاء الذى أقيم على ملاعب النادى، كما حققوا أيضًا الفوز على كفر الشيخ بثلاثية بيضاء.
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