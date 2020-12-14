موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية 24 ساعة

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات اليوم الاثنين.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية ، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه شريف في لقاء مصر المقاصة أمس، الأحد، والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

كما عقد موسيماني جلسة مع لاعبي الفريق شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر المقاصة التي حسمها الفريق أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.‏

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تضمنت الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

كما تطرق الحديث إلى رحلة الأهلي إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.