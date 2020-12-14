بعد إصابة 17 لاعبا.. إلغاء مباراة مصر وليبيا في تصفيات الأمم الأفريقية

علق الاعلامي احمد شوبيرعلى الغاء مباراه منتخب مصر وليبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للشباب بعد ظهور اصابة 17 لاعبا من اعضاء المنتخب بفيروس كورونا المستجد.

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى توينر قائلا : " إصابة ١٧ لاعب من منتخب الشباب والكابتن ربيع ياسين والغاء مواجهة ليبيا بتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 ، علامة استفهام علي موقف المنتخب في التصفيات وهناك مسحة جديدة اليوم .

وتعتبر مواجهة مصر وليبيا أحد الدربيات العربية في الكرة الأفريقية، حيث التقى المنتخبان 18 مرة من قبل على مستوى الفريق الأول، نستعرض نتائجها فى التقرير التالى..

واجه منتخب مصر نظيره الليبي فى 18 مباراة، حقق فيها الفراعنة الفوز 12 مرة، حيث كانت المواجهة الأولى فى 6 أغسطس 1953 بدورة الألعاب العربية، والتى استضافتها الإسكندرية وفاز منتخب مصر بأكبر نتيجة بـ 10 – 2 أحرزهما وقتها الديبة" هاتريك، و شريف الفار وسيد الضظوى هدفين، أحمد مكاوي، حودة ، واخر مواجهة في يونيه 2016 في المباراة الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

فى المقابل فاز المنتخب الليبى فى ثلاث مباريات كان آخرها تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2004 بالفوز 2/1.

كما شهدت مواجهات الفراعنة مع المنتخب الليبى التعادل فى ثلاث لقاءات، كان آخر لقاء فى 21 نوفمبر 2007 بالدورة العربية بالقاهرة.

فى تاريخ مواجهات الفريقين الـ 17 أحرز منتخب مصر 46 هدف بينما أحرز المنتخب الليبى 18 هدفًا

