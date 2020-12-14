أجريت اليوم الإثنين قرعة دور الـ٣٢ من مسابقة كأس مصر لكرة اليد، بمقر الاتحاد، بحضور عمرو فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على المسابقات، وسعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات العليا وكرة اليد المصغرة.
وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الأهلي ونادي الحوار، بينما تأهل الزمالك مباشرة إلى دور الـ١٦ حسب ما أسفرت عنه القرعة، ومعه ناديي المعادي وقنا.
وجاءت باقي المواجهات على النحو التالي:
أصحاب الجياد مع طما، والطيران مع العبور، والبنك الأهلي مع مدينة نصر، والجزيرة مع بنها، والزهور مع الداخلية، والشمس مع قارون، وطلائع الجيش مع ٦ أكتوبر، وسبورتنج مع الترسانة، وسموحة مع بني سويف، والأولمبي مع ستاد المنصورة، وهليوبوليس مع مدينة دمنهور، وأسيوط مع اتحاد الشرطة.
وتقام مباريات دور الـ٣٢ عقب انتهاء بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل.
يشرف على لجنة المسابقات عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرأس اللجنة سعيد عبدالمنعم، وتضم في عضويتها: أحمد مصطفى وكريم حسين وأشرف خلاف وكريم حسن وخالد صالح وماهر السايح ومجدي عصمت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل قرعة دور الـ 32 من منافسات كأس مصر لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.