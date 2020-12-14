نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة نارية بين مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ بدور ال16 في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ16، من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة قوية بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي ومونشنجلادباخ الألماني، والتي استضافها مقر الاتحاد الأوروبي، الواحدة ظهر اليوم الاثنين.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي

لاتسيو × بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد × تشيلسي

لايبزيج × ليفربول

بورتو × يوفنتوس

برشلونة × باريس سان جيرمان

إشبيلية × بوروسيا دورتموند

أتالانتا × ريال مدريد

جدير بالذكر أن ستقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021.