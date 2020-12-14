الرياضة

مواجهة نارية بين مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ بدور ال16 في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ16، من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة قوية بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي ومونشنجلادباخ الألماني، والتي استضافها مقر الاتحاد الأوروبي، الواحدة ظهر اليوم الاثنين.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي

لاتسيو × بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد × تشيلسي

لايبزيج × ليفربول

بورتو × يوفنتوس

برشلونة × باريس سان جيرمان

إشبيلية × بوروسيا دورتموند

أتالانتا × ريال مدريد

جدير بالذكر أن ستقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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