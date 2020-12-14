نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابيد تيست للاعبي سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لكشف طبي "رابيد تيست"، للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك قبل السفر إلى السويس وخوض مباراة البنك الأهلي الأربعاء المقبل.

ويدخل سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا بدءا من اليوم، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وخضع كافة اللاعبين والجهاز الفني للرابيد تيست صباح اليوم، للاطمئنان على عدم إصابة أي لاعب بفيروس كورونا، وفقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وكان فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، حقق فوزا غاليا على الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، في لقاء الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.